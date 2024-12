Depois das notícias na imprensa internacional que dão o romance entre Megan Fox e Machine Gun Kelly como terminado, o TMZ avança agora que a atriz comprou uma casa, sozinha.

Fontes afirmaram à referida publicação que o ex-casal não vive junto há um ano. O artista terá comprado uma casa há cerca de dois anos e conta sempre com várias visitas, o que deixou a companheira desconfortável e à procura do seu próprio espaço.

De acordo com as mesmas fontes, Megan tem vivido em casas arrendadas no último ano, mas pretendia agora ter uma propriedade sua.

Ao que parece, a atriz terá encontrado o que procurava numa casa avaliada em 8 milhões de dólares (7,61 milhões de euros), numa zona habitada por várias celebridades em Los Angeles (EUA), e irá mudar-se brevemente.