Foi na Comporta, em Setúbal, que Alejandro Sanz se refugiou juntamente com os quatro filhos para recarregar as baterias, depois de se ver envolvido em uma polémica.

Na sua página de Instagram, o conhecido músico, de 56 anos, partilhou várias imagens destas férias (que poderá ver na galeria), referindo na legenda: "Um caos quente com os meus quatro pilares. Dias de onda de calor, a suar carinho e felicidade a cada segundo em família. E agora? Agora continuamos com mais música, uma digressão à vista. E mais..."

Alejandro Sanz é pai de Manuela Sánchez Michel, de 22 anos, fruto de um relacionamento com a atriz mexicana Jaydy Michel, de Alexander Rivera, de 21 anos, do envolvimento com a sua antiga assistente Valeria Rivera, bem como de Dylan, de 12, e Alma, de nove, fruto da relação com a empresária Raquel Perera.

As acusações de uma antiga fã

No passado mês de junho, Alejandro Sanz foi acusado de ter contactado uma antiga fã quando esta era menor, acabando por se envolver com a mesma quando atingiu a maioridade.

Ivet Playà contou num testemunho que partilhou na sua página de Instagram que tinha 15 anos quando recebeu a primeira mensagem do músico. "Fiquei espantada com o facto de alguém como ele, tão famoso e amado por todos, me enviar mensagens privadas", realçou, evidenciando a diferença de 31 anos que existia entre ambos.

Aos 22 anos, Playà começou a trabalhar para o artista e foi a partir de então que desenvolveram uma relação amorosa. "As suas ações ultrapassaram todos os limites do que considero moral e até humano", atirou.

Reagindo a estas acusações, o artista latino referiu: "Ivet, eu tinha uma lembrança muito bonita de nós os dois, adultos a partilhar o seu afeto, a ser livres. Que pena que esse sentimento agora está quebrado. Em maio propuseste que investisse nuns negócios familiares teus e depois de consultar os meus assessores, disse-te que não. Lamento que a tua reação seja esta, mas quero que saibas que nunca participei destas práticas e assim continuarei toda a minha vida. Desejo que encontres logo o teu caminho e a tua felicidade", afirmou.

Relação com namorada mantém-se firme e forte

Após a polémica, Alejandro Sanz deixou claro que as turbulências não afetaram de nenhuma forma a sua relação com a companheira, Candela Márquez.

Fontes revelaram à revista Hello! que o casal está bem e recomenda-se e que a controvérsia apenas serviu para tornar o seu amor ainda mais forte.

Note-se que Alejandro Sanz e Candela Márquez, que já participou enquanto atriz em várias novelas mexicanas, assumiram o seu romance em novembro de 2024, depois de posarem juntos na passadeira vermelha dos Grammy Latinos, em Miami.