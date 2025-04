Duas das vítimas do trágico desabamento do teto da discoteca Jet Set, em Santo Domingo, República Dominicana, eram amigos próximos de Alejandro Sanz.

O músico recorreu às suas redes sociais para lamentar a perda de Eduardo e Johanna e prestar a sua sentida homenagem.

"Um segundo muda-nos ou tira-nos a vida. Compadre Eduardo; Comadre Johanna… Só de falar de vocês dói. Momentos transformam-se em lembranças que ficam na mente... Que nos fazem gritar de raiva sem entender nada. Aqui você deixaram um abismo silencioso demais. Cuidarei da nossa família, lembrando que cada segundo, absolutamente cada segundo, é importante. Adoro-vos", declarou.

Às suas palavras, o músico espanhol juntou imagens de momentos passados ao lado dos amigos de longa data.

Recorde-se que o cantor Rubby Pérez, de 69 anos, é outras das vítimas da tragédia, que decorreu na noite de terça-feira. O músico estava a atuar no espaço noturno quando o acidente aconteceu.

No momento do desabamento encontravam-se cerca de 300 pessoas no local. Até ao momento há conhecimento de pelo menos 184 mortos.

