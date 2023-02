Megan Fox e Machine Gun Kelly continuam no centro das atenções da imprensa internacional, e são muitos os rumores que têm sido destacados depois da notícia de que o músico teria traído a atriz.

Ainda na passada sexta-feira, o Page Six relatou que Megan Fox teria encontrado mensagens suspeitas no telemóvel de Machine Gun Kelly que a levava a "acreditar que teria um caso".

No entanto, depois de ter desativado a sua conta no Instagram, Megan voltou a ficar ativa na rede social e o seu regresso ficou marcado com uma reação a todas as notícias sobre a suposta traição.

A atriz quebrou o silêncio e garantiu que "não houve interferência de terceiros na sua relação". Além disso, também lamentou as notícias que foram publicadas até aqui sobre o assunto.

"Precisam de deixar esta história morrer e deixar todas as pessoas inocentes em paz", acrescentou.

De referir ainda que no perfil de Megan no Instagram apenas podemos ver a publicação com a reação aos rumores.

Recorde-se que especulou-se que Machine Gun Kelly teria traído Megan com a guitarrista Sophie Lloyd.

Leia Também: Traição? Relação de Megan Fox com Machine Gun Kelly terá terminado