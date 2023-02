Tudo indica que Megan Fox e Machine Gun Kelly estão separados. Notícia que chega depois dos rumores de que o músico traiu a atriz com a guitarrista Sophie Lloyd.

Megan Fox não deixou ninguém ficar indiferente após ter apagado todas as fotografias que tinha com o músico no Instagram, isto antes de ter desativado a conta na rede social, segundo o Page Six.

Sabe-se ainda que a atriz, de 36 anos, deixou de seguir Machine e passou a seguir apenas Eminem, Harry Styles e Timothée Chalamet.

O facto de Megan ter começado a seguir Eminem é algo curioso, uma vez que há anos que o artista não se dá bem com Machine Gun Kelly.

Já na página de Instagram de Machine Gun Kelly ainda é possível ver registos com Megan.

De recordar que o casal ficou noivo em janeiro de 2022. Até à data ainda não ouve nenhum comentário oficial sobre o tema.

Leia Também: "Na nossa separação, o que é que foi mais difícil?"