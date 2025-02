Liam Payne foi homenageado durante a 67.ª edição dos Grammy Awards que aconteceu no domingo, 2 de fevereiro.

A Academia deu início ao segmento de tributo dos artistas que partiram no último ano 'In Memoriam' com um vídeo do cantor que morreu há três meses.

O vídeo mostrou vários momentos de Payne e dos restantes membros da banda One Direction, antes de Chris Martin começar a cantar 'All My Love'.

De recordar que o artista morreu após cair da varanda do quarto de um hotel em Buenos Aires a 16 de outubro.

