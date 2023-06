A Royal Ascot é um dos eventos mais importantes para a família real britânica. Os membros seniores não perdem uma edição, algo que já acontecia com a falecida rainha, Isabel II.

Este ano, o rei Carlos III e a rainha Camilla marcaram presença na competição equestre, não conseguindo disfarçar os nervos ao assistir às corridas.

Os lugares no evento não são acessíveis a qualquer pessoa, pelo contrário. É necessário um convite ou pertencer à elite. Para além disso, mandam as regras de etiqueta da Royal Ascot que as mulheres tenham de ir vestidas de forma elegante, envergando chapéu e um visual cuidado.

Nesta galeria poderá ver os looks do segundo dia do evento. Partilhe connosco o seu preferido!

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes esteve em evento da realeza e deslumbrou