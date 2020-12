No início desta semana, quando Kate Middleton e o príncipe William se reuniram com a rainha no Castelo de Windsor, a propósito desta época mais festiva, houve um pequeno pormenor que saltou à vista em relação às decorações de Natal do exterior.

Os bloggers Tom e Lorenzo notaram que nas árvores de Natal em vez de estarem penduradas as típicas bolas decorativas estavam pequenas coroas, numa clara alusão à monarquia. Para além disso viram-se ainda tronos e corgis em miniatura, a raça preferida da monarca britânica.

Não tardou muito até que estes enfeites se tornassem virais na rede social Twitter.

