O Castelo de Windsor já está decorado de Natal. Além das decorações tradicionais, a centenária casa de bonecas da rainha Maria também está 'vestida a rigor' para a quadra.

No Hall St. George encontra-se um gigante pinheiro, proveniente do Windsor Park, decorado em tons de dourado e vermelho.

A árvore será depois replantada após a quadra natalícia, em conformidade com a preocupação com a sustentabilidade do rei Carlos III, e como tem sido habitual.

Também a famosa casa de bonecas da rainha Maria foi adornada com decorações em miniatura, incluindo uma mini árvore de Natal, para celebrar o seu centésimo aniversário.

Carregue na galeria para ver as fotografias.