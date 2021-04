Foi conhecida esta sexta-feira, dia 9, a decisão instrutória sobre o caso Operação Marquês, que teve como veredito a ilibação de José Sócrates dos três crimes de corrupção passiva de que estava acusado. O tema marcou a atualidade e várias caras conhecidas não deixaram de o comentar.

Pedro Fernandes reagiu com humor à decisão do juiz Ivo Rosa, partilhando uma fotografia do momento em que o Jornal das 8, da TVI, deu conta da notícia. "E esta montagem do Insónias em Carvão?", ironizou, referindo-se à página de humor.

António Raminhos, por sua vez, também animou os seguidores com um vídeo que junta imagens de declarações do antigo primeiro-ministro português e do músico João Pedro Pais a cantar o tema 'Mentira'.

Já a atriz Daniela Melchior reagiu com desânimo à ilibação de José Sócrates. "A justiça portuguesa prescreveu", escreveu na legenda de uma imagem toda em preto.

