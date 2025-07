Eduardo Madeira comentou publicamente o vídeo onde podemos ver José Sócrates a 'falar sozinho' quando começou, mais uma vez, a criticar os jornalistas que aguardavam pelos seus comentários durante o julgamento da Operação Marquês.

José Sócrates voltou a virar-se contra os jornalistas no quarto dia do julgamento da Operação Marquês, esta quinta-feira, dia 10 de julho, e acabou a 'falar sozinho'. "O que me espanta é que os jornalistas continuem a defender o Ministério Público", atirou. Entre os meios de comunicação presentes, a SIC Notícias fez questão de destacar nas redes sociais as imagens deste momento. "José Sócrates, não vamos continuar as entrevistas sempre que houver críticas aos jornalistas, porque estamos a dar-lhe sempre palco para falar connosco. Se entrar por aí, vamos parar", reagiu o repórter da SIC Notícias às palavras do ex-primeiro-ministro. Isto pouco antes de Sócrates ter ficado a 'falar sozinho'. Eduardo Madeira partilhou na sua página de Instagram estas imagens e fez questão de deixar o seu comentário: "Jornalistas deixam Sócrates a falar sozinho e o homem teve de meter a viola no saco e ir cantar noutra freguesia. Se a arrogância fosse crime ele apanhava perpétua. Aguenta, Zé." Após a partilha de Eduardo Madeira, foram muitos os comentários feitos na publicação. "Os meus parabéns a este jornalista. Mais assim", disse um seguidor sobre o repórter da SIC Notícias. "Esteve muito bem, sr. jornalista" ou "belo jornalista" são outras das muitas reações que se pode ler na caixa de comentários. De referir que na sessão desta quinta-feira do julgamento da Operação Marquês, José Sócrates negou em tribunal ter recebido dinheiro do primo José Paulo Pinto de Sousa. Além disso, voltou aos ataques ao Ministério Público, referindo que ainda "não apresentaram uma prova" no que diz respeito às acusações relacionadas com o Grupo Lena.

Já no final da sessão de quarta-feira, José Sócrates já tinha-se virado maaais uma vez contra os jornalistas, acusando os mesmos de lhe colocarem questões "iguaizinhas às do Ministério Público".

"Não gosto de partilhar a minha vida privada com estranhos. Eu sei bem o que se passou. Agradeço muito as vossas perguntas, mas as vossas perguntas são iguaizinhas às do MP. É o mesmo vazio, vocês não têm nada de jeito para perguntar", disse.