José Rodrigues dos Santos esteve à conversa com Bárbara Guimarães no programa da SIC Mulher, 'Irresistível'.

Ao falar do livro que escreveu, 'A ilha das trevas', que tem uma história passada em Timor, o jornalista da RTP acabou por confessar que temeu pela sua vida quando esteve no país enquanto repórter de guerra.

"Foi o sítio mais perigoso [...] eu estive em muitas guerras. Normalmente quando estamos numa guerra, claro que podemos levar um tiro, ou com uma bomba, mas será por azar. Em Timor, não. As pessoas viam a RTP Internacional em Timor e eu era, para as milícias indonésias, o inimigo. Apercebi-me disso e fui avisado. Dispararam contra mim e tudo, quando foi o cerco ao hotel. Não fui atingido, felizmente", confessou o jornalista.

Veja aqui o excerto da entrevista.