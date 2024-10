José Rodrigues dos Santos lançou no passado sábado o seu novo livro, 'O Protocolo Caos', e esteve no 'Goucha' a promover a obra.

Em conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha, o jornalista da RTP destacou que a mulher, Florbela Cardoso, continua a ser a primeira pessoa a ler as suas obras e tem em conta as suas opiniões.

Durante o programa da TVI, José Rodrigues dos Santos foi surpreendido pela companheira, com quem deu o nó em Londres, em 1988, e com quem tem duas filhas em comum, Catarina e Inês.

"Sou a primeira leitora e tento fazer uma crítica honesta. [...] É sempre uma surpresa e surpreendo-me bastante [com cada livro]", destacou Florbela Cardoso.

Questionada por Goucha sobre o que mais lhe agrada no companheiro de vida, Florbela partilhou: "Muita coisa. Começamos a namorar vai fazer agora 40 anos. Foi na Universidade Nova, ele estudava Comunicação Social e eu História. [...] Gosto da inteligência do meu marido, acho que o distingue de muitos homens. Para mim é importante. E acho que a afetividade, tem um grande sentido de família, é um homem de família, cuida".

