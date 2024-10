Margarida Cardeal, de 50 anos, esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta segunda-feira, dia 28 de outubro, e além de ter falado da sua carreira, acabou por abordar assuntos mais pessoais.

A atriz esteve a recordar a sua história de amor com o escritor José Luís Peixoto, com quem tem um filho em comum, André, atualmente com 20 anos.

"É uma viagem intensa. Separamo-nos, é o que é. Vivemos a história que tínhamos a viver, sabíamos que queríamos muito que o André nascesse... Agora continuamos profundamente amigos e eu continuo a ter um respeito e uma admiração profunda pela escrita dele, e creio que ele também gosta bastante do meu trabalho", destacou a atriz ao falar do ex-companheiro.

Margarida Cardeal acabou por ser surpreendida por uma mensagem do filho, que gravou através de um vídeo. "Passa muito tempo a estudar os textos e a decorar as falas. Quando a vejo representar no teatro ou na televisão, percebo porque é que trabalha tanto e tenho muito orgulho nesse trabalho. Mas também é ela que passeia a nossa cadela, é ela que faz as minhas comidas preferidas, que fica a ver séries comigo no sofá. É uma grande atriz e a melhor mãe do mundo", disse André.

Leia Também: Carolina Patrocínio liga à mãe durante programa: "Estou grávida"