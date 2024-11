Buba Espinho foi o convidado do programa das tardes da SIC, 'Júlia', desta terça-feira, dia 19 de novembro, e deu uma entrevista emotiva.

O cantor, oriundo de Beja, acabou por falar do pai, Luís Espinho, que foi um grande apoio na fase final da vida da sua mãe, Maria Rosa, que morreu em 2023.

Assim que Luís entrou no estúdio do programa, para lhe fazer uma surpresa, Buba não conteve as lágrimas.

"Foi um guerreiro que esteve nesta guerra sempre à frente de tudo e todos e que levou com as balas todas."

Buba escreveu a canção 'O Farol', para o pai e falou sobre o que o motivou a fazer isso: "Queria dar-lhe ainda mais força, era a única coisa que podia fazer através da minha música", referiu.