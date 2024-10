Carolina Patrocínio entrou no verdadeiro espírito de Halloween e fez uma 'travessura'. Durante a gravação do seu programa na SIC Mulher, 'What’s Up! TV', a apresentadora viu-se a braços com um desafio feito pela produção.

Carolina teria que ligar a alguém da sua família e comunicar que estaria grávida do quinto filho. Prontamente, a apresentadora afirmou que a sua mãe, Teresa Vieira de Almeida, seria a escolhida para pregar esta partida.

"Estou grávida e preciso da tua ajuda", afirmou a apresentadora, pedindo ainda para a mãe lhe ir comprar um teste de gravidez para confirmar.

Mas a 'travessura' não teve o efeito desejado já que Teresa Vieira de Almeida não ficou surpreendida nem preocupada, afirmando que a filha "tem muitas ajudas".

