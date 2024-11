Daniela Melchior tem sido um dos nomes mais comentados entre as celebridades portugueses, principalmente devido à sua participação em filmes de Hollywood.

Mas hoje o tema é outro. A atriz partilhou duas fotografias suas com um novo look, neste caso, sem as extensões que usa habitualmente no cabelo.

"Adeus extensões de cabelo! Obrigada por ajudarem o meu cabelo natural a crescer. Agora é hora de me preparar para os destinos de mar e de sol", escreveu na legenda.

Esta é a primeira vez que vemos Daniela Melchior sem ser de cabelo curto ou com extensões.

E então, gostou da transformação da atriz?