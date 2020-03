Pedro Lima usou as suas redes sociais para anunciar aos fãs que chega esta sexta-feira, dia 20, ao fim a série Onde Está Elisa?', da TVI.

"Hoje podemos assistir ao último episódio desta série que foi sendo exibida ao longo de quase dois anos. Houve quem se indignasse com as interrupções, suspensões, etc. Vamos melhorar", começou por escrever o ator, que integra o elenco principal da trama.

"Acho que fizemos um bom trabalho e tenho visto cenas em que os meus colegas têm momentos brilhantes", realçou ainda aguçando a curiosidade do público.