Lily-Rose Depp interpretou Jocelyn - uma estrela pop à procura do sucesso - na série 'The Idol' da HBO. A trama contou também com a participação do cantor de R&B, The Weeknd, cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye.

'The Idol' gerou imensa controvérsia devido ao seu conteúdo gráfico, nomeadamente sexual e agressivo, o que levou ao cancelamento da série ao fim da primeira temporada.

Mais de um ano depois da sua estreia, Lily-Rose Deep, filha de Johny Deep, falou abertamente sobre a sua participação na trama, mas também sobre o seu insucesso.

A entrevista foi dada à revista Vanity Fair. Em jeito de reflexão, a atriz e modelo afirmou convictamente: "Faz-se uma coisa e espera-se que as pessoas gostem dela, e espera-se que a mesma tenha repercussões nas pessoas. Mas sempre soubemos que algumas pessoas não iriam gostar ou que ia ser demasiado para outras. Mas eu mantenho: fizemos uma escolha e optámos pela mesma".

"Adoro quando as pessoas vêm ter comigo e dizem que adoram a série. Não faz mal que não seja para toda a gente. Na verdade, eu até acho isso bonito. Sou muito próxima do Sam e da Ashley [os produtores da série]. Eles são como família para mim. Estou entusiasmada por poder voltar a trabalhar com eles um dia", concluiu.

Recorde-se que, exibidos em antestreia mundial, os dois primeiros episódios escandalizaram o público do Festival de Cannes por causa da nudez e da linguagem explícita da série.

