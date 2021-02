Mesmo sem confirmarem publicamente a relação, são muitas as notícias sobre o romance de Olivia Wilde e Harry Styles. Aliás, recentemente, a imprensa internacional deu conta do facto de a atriz ter-se mudado para a casa do novo amor.

Mas as novidades não ficam por aqui. No meio de tanta 'agitação' à volta da relação, Olivia surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao dedicar uma publicação a Harry Styles, onde tece rasgados elogios ao artista depois das gravações de 'Don't Worry Darling'.

"Um facto desconhecido: a maioria dos atores masculinos não querem fazer papéis secundários em filmes protagonizados por mulheres. A indústria ensinou-os que eles perdem o seu poder (ou valor financeiro) ao aceitar esses papéis, o que é um dos principais motivos pelos quais é tão difícil ter financiamento para filmes que focam histórias femininas. Sem brincadeiras, é mesmo difícil encontrar atores que reconhecem que vale a pena deixar uma mulher brilhar", começou por escrever a atriz.

De seguida, falou de Harry Styles, que no filme interpreta Jack. "Ele não deixou apenas a brilhante Florence Pugh ser o centro das atenções como nossa Alice, como também deixou em cada cena uma nuance do seu senso de humanidade. Ele não tinha que se juntar ao nosso circo, mas entrou com humildade e graça", destacou, referindo ainda que o ator e cantor "surpreendeu todos os dias com o seu talento e carinho".

