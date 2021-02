Olivia Wilde foi vista a sair com várias malas da casa que dividia com o 'ex', Jason Sudeikis, mudando-se para o lar de Harry Styles, no Dia dos Namorados.

Uma fonte disse ao Page Six que a atriz, de 36 anos, não passou despercebida no momento em que estava a retirar as malas da residência que partilhava com Sudeikis, de 45 anos, em Los Angeles. Recorde-se que o ex-casal tem dois filhos em comum - Otis, de seis anos, e Daisy, de quatro - e compararam a propriedade em 20119, como relatou a Variety na altura.

Mais tarde, Olivia foi vista a descarregar as malas na casa de Styles, em Hollywood Hills. As imagens deste momento estão a ser divulgadas na imprensa internacional, estando também a ser partilhadas nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

