O namoro de Harry Styles e Olivia Wilde vai de vento em popa. Os primeiros dias de romance viram-se assombrados por algumas polémicas, nomeadamente pelo facto dos fãs do artista terem inundado as redes sociais da atriz com críticas, mas o casal começa agora a encontrar a serenidade.

Uma fonte da revista People revelou que a dupla está cada vez mais apaixonada e, longe dos holofotes, o namoro está a ficar "muito sério". "Passam o tempo todo juntos. A Olivia está muito feliz ao lado do Harry", afirmou ainda.

Vale recordar que Olivia Wilde e Harry Styles assumiram o namoro no início do ano ao aparecerem em público de mãos dadas, deixando-se fotografar. Na altura, o cantor chegou mesmo a ser apontado como o responsável pelo fim do casamento da atriz com Jason Sudeikis.

