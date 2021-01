As primeiras imagens do casal estão a gerar revolta entre os admiradores do músico.

Parece que 2021 começou cheio de paixão para Harry Styles e Olivia Wilde, assim deram a entender as imagens que estão a correr a internet. Mas a par com o clima de romance anda também o desagrado dos fãs do músico. O cantor e a atriz foram apanhados de mãos dadas no casamento de Jeffrey Azoff, empresário de Harry Styles, e os registos estão a agitar as redes sociais. Isto porque o novo amor surge pouco tempo depois da separação da atriz. Olivia Wilde terminou o casamento de nove anos com Jason Sudeikis - em dois filhos - Otis, de seis anos, e Daisy, de quatro - no final de 2020, mas parece ter ultrapassado totalmente o término. Agora, os fãs de Harry Styles não têm poupado a atriz a críticas e comentários depreciativos na sua conta de Instagram. Incomodados com as palavras, os admiradores de Wilde apelaram por "gentileza". Veja abaixo as imagens que estão a dominar a atualidade.