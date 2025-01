Olivia Wilde foi fotografada junto do ex-jogador de basquetebol (e também ator) Dane Diliegro durante a partida entre os Lakers e os Boston Celtics, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, na quinta-feira, dia 23 de janeiro.

Dane Diliegro deixou a carreira como jogador de basquetebol depois da pandemia da Covid-19, em 2020, e dedicou-se a 100% à representação, tendo começado a trabalhar como ator em 2019, quando recebeu a proposta para ser duplo de Ryan Reynolds no filme 'Free Guy'.

"Agora estou completamente focado na representação", disse à People numa entrevista em março de 2024. "Sinto que tenho 22 anos porque comecei nesta indústria completamente nova", acrescentou.

Já Olivia Wilde tem-se dedicado ao trabalho como realizadora. No que diz respeito à vida amorosa, esteve casada com Tao Ruspoli (entre 2003 e 2011). Começou depois a namorar com Jason Sudeikis, de quem ficou noiva em 2013 e com quem teve os filhos Otis, de 10 anos, e Daisy, de oito.

Em 2020, Olivia e Jason separaram-se e a atriz e realizadora começou a namorar com Harry Styles, mas o romance terminou em 2022.

