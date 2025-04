Jason Sudeikis mantém uma boa relação com a 'ex' Olivia Wilde. Aliás, até foi com quem esteve depois do seu antigo amor ter saído com Pete Davidson, no domingo.

De acordo com o Daily Mail, Jason Sudeikis foi recebido por Olivia com um caloroso abraço quando se reencontraram - e mais de cinco anos após se terem separado.

O ex-casal desfrutou de um passeio num parque em Los Angeles com os filhos que tem em comum, Otis, que tem quase 11 anos, e Daisy, de oito.

No mesmo dia, Pete Davidson foi a um jogo dos Knicks com a nova namorada ('ex' de Jason Sudeikis), Elsie Hewitt, e caminharam de mãos dadas, na cidade de Nova Iorque.

