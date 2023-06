Os irmãos príncipes Louis e Charlotte acabaram por ficar em destaque por causa de um pequeno 'acidente' durante o espetáculo aéreo 'Trooping the Colour', quando a realeza subiu à varanda do Palácio de Buckingham.

A dada altura, a princesa Charlotte tentou falar com o irmão mais novo, o príncipe Louis, que rapidamente virou costas para falar com a mãe, Kate Middleton. Os irmãos acabaram por baterem, sem querer, com a cabeça um no outro, mas Louis não parece ter percebido. No entanto, a irmã acabou por mostrar que ficou com a cabeça a doer.

Este momento ficou registado pelas câmaras e o vídeo foi rapidamente parar às redes sociais. Veja abaixo:

