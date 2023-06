Depois da tradicional parada militar em Londres, liderada pelo rei Carlos III que foi acompanhado, a cavalo, pelo filho mais velho, o príncipe William, e os irmãos, o príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, e a princesa Ana, eis que o monarca subiu à varanda do Palácio de Buckingham.

Acompanhado pelos membros seniores da realeza, o soberano assistiu ao espetáculo aéreo que todos os anos anima o 'Trooping the Colour', evento oficial de comemoração do aniversário do soberano.

Na varanda estiveram Sir Timothy Lawrence, a princesa Ana, o príncipe William, a princesa Kate Middleton e os filhos do casal, o príncipe George - o príncipe Louis e a princesa Charlotte - o príncipe Eduardo e a mulher, Sofia, duques de Edimburgo e claro, Carlos III e Camilla.

Veja as fotografias na galeria.

