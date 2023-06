Já começou o Trooping the Colour. O tradicional evento, que tem como objetivo celebrar, oficialmente, o aniversário do monarca inglês, neste caso, Carlos III, acontece em Londres e conta com a presença dos membros seniores da família real britânica.

A ocasião é ainda mais especial se pensarmos que é a primeira vez que Carlos III a protagoniza, tendo em conta que nos últimos 70 anos este papel foi desempenhado pela mãe, a rainha Isabel II, que morreu em setembro do ano passado.

Na galeria poderá ver as imagens do cortejo.

O príncipe Harry, filho mais novo do rei Carlos III, foi a grande falta sentida. Segundo a imprensa internacional, o duque de Sussex nem terá sido convidado para a ocasião.

