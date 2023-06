O rei Carlos III e a rainha Camilla preparam-se para a sua segunda coroação.

A cerimónia acontecerá em Edimburgo, Escócia, no dia 5 de julho, segundo foi confirmado pelo governo escocês.

Os soberanos serão homenageados com um um cortejo especial e uma cerimónia religiosa. Segundo a imprensa internacional, o príncipe William e a princesa Kate Middleton estarão presentes no evento, que acontecerá durante a Semana Real da Escócia.

A cerimónia começará com as Honours of Scotland, mais informalmente conhecidas como as joias da realeza, que incluem a coroa do rei Jaime V da Escócia, um ceptro e uma espada de Estado, todas vindas do Castelo de Edimburgo.

O ritual de coroação será levado a cabo por um grupo de 100 pessoas que representarão "diversos aspetos" da nação, notou ainda o governo.

A procissão será escoltada pelo Regimento Real da Escócia, a única linha de infantaria escocesa que faz parte das Forças Armadas de Inglaterra, e pelo pónei da Corporal Cruachan IV, considerado uma mascote.

Por seu turno, os cadetes da Combined Cadet Force Pipes and Drums e da 51 Brigade Cadet Military Band irão dar música ao evento ao tocar gaita de foles.

A procissão começará no Palácio de Holyroodhouse, residência oficial do monarca britânico, e terá como destino a Catedral de Santo Egídio. O público poderá assistir à procissão, tal como aconteceu em Londres, a 6 de maio.

Palácio de Holyroodhouse© Tim Graham Photo Library via Getty Images

As joias da coroa que vão ser usadas são as mais antigas do Reino Unido, conforme é evidenciado no website do Castelo de Edimburgo.

Castelo de Edimburgo© GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images

Por seu turno, é ainda revelado que a Coroa que Carlos usará foi feita para Jaime V, que a usou pela primeira vez em 1540 na coroação da rainha Maria de Guise, sua mulher.

No final da cerimónia serão disparados 21 tiros no Castelo de Edimburgo. Carlos III e Camilla voltarão então para o Palácio de Holyroodhouse, onde os Red Arrows da Força Aérea Real darão um espetáculo aéreo, tal como aconteceu na primeira coroação.

Leia Também: Rei Carlos III oferece presente (incrível) a rainha Camilla