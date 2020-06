Apesar de continuar em quarentena, o príncipe William não diminuiu os compromissos da sua agenda, pelo contrário. Conforme nota a imprensa internacional, o marido de Kate Middleton tem feito trabalho voluntário numa linha especializada de emergência, cujo objetivo é ajudar quem se sinta mal a nível psicológico.

A revelação deste trabalho secreto foi feito pelo próprio príncipe durante um vídeochamada com uma série de voluntários.

"Vou partilhar um pequeno segredo com vocês, na verdade estou na plataforma de voluntariado. É a Semana Nacional de Voluntariado e quero deixar-vos um grande agradecimento de nós os dois", palavras com as quais Kate Middleton concordou.

Importa notar que as pessoas que falaram com William não sabiam de quem se tratava, uma vez que este usa um pseudónimo.

Leia Também: A curiosa técnica do príncipe William para não ficar nervoso em público