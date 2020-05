Esta quinta-feira, dia 28, estreou um documentário sobre a saúde mental que contou com a participação do príncipe William. Intitulado 'Football, Prince William and Our Mental Health', no programa William fala com jogadores de futebol de todo o Reino Unido, com o objetivo de os confrontar sobre o estigma à volta do assunto.

Num determinado momento, o duque de Cambridge fala das suas próprias experiências com a ansiedade, sobretudo nos momentos em que tem de discursar em público. "Em certas experiências, especialmente certos discursos à medida que ia crescendo, claro que sentia alguma ansiedade", confessou.

Por causa do nervosismo, o marido de Kate Middleton encontrou uma técnica curiosa para lidar com a ansiedade nos momentos mais importantes: não usar lentes de contacto.

"Eu não usava lentes de contacto quando estava a trabalhar, então na verdade não conseguia ver a cara de ninguém", sublinhou. "E isso ajudou porque eram apenas caras desfocadas e porque não vês ninguém a olhar para ti - consigo ler o papel - mas não vejo mais nada na sala inteira. Isso ajuda-me muito com a minha ansiedade", notou.

