A recuperação de Kate Middleton está no bom caminho.

Desde o início do ano que o príncipe William, marido da princesa, tem alterado a sua agenda para conseguir apoiar a companheira e os filhos de ambos - o príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de nove, e o príncipe Louis, de seis.

Segundo o Palácio de Kensington confirmou, William, de 41 anos, irá marcar presença em dois eventos públicos que o levarão a dormir fora de casa uma noite.

Esta decisão de agenda está a ser entendida como um sinal de que a recuperação de Kate Middleton, que luta contra um cancro, está a correr bem.

Esta quinta-feira, 9 de maio, William irá fazer a sua primeira visita à Cornualha desde que se tornou duque deste condado.

Recorde-se que Kate teve conhecimento do seu diagnóstico no início do ano depois de ter feito exames após ser operada ao abdómen.

