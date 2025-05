O Dia da Mãe é comemorado este domingo, 4 de maio. E se, para uns, é dia de celebrar ao lado de pessoas tão especiais, para outros pode ser um dia mais complicado para gerir as ausências.

Zulmira Garrido, que perdeu o único filho, Eduardo Ferreira, a 19 de novembro de 2022, vítima de um aneurisma, fez uma sentida partilha nas redes sociais.

A comentadora do 'Passadeira Vermelha' publicou uma imagem ao lado do DJ com a seguinte legenda: "O telefone hoje não irá tocar meu amor, mas falaremos como sempre faço. Juntos Amor da Minha Vida".

Os seguidores fizeram questão de lhe deixar palavras de apoio. "Ele está sempre contigo. És e serás sempre a mulher dá vida dele. Tens a presença constante dele em ti.

És uma mãe incrível", escreveu Sara Avelar.

