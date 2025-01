Zulmira Garrido perdeu o único filho, o DJ Eduardo Ferreira, a 19 de novembro de 2022, vítima de um aneurisma.

A viver um luto eterno, a comentadora do 'Passadeira Vermelha' falou sobre o processo numa conversa no programa 'Júlia' desta quinta-feira.

Zulmira revelou que, quando se dirigiu à casa de Eduardo, não conteve a tristeza e não reagiu da melhor forma.

"Fui com uns amigos para tirar as coisas de lá [...] Tive um ataque de histerismo que até bati nas pessoas que começaram a mexer na casa dele e a tirar as coisas dele. Bati nas pessoas que me foram ajudar [...] Tive um momento de surto e nunca mais lá consegui ir", confessou Zulmira.

