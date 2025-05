Para Zulmira Garrido o ano de 2022 terminou da pior forma. A comentadora do 'Passadeira Vermelha' perdeu o seu único filho, o DJ Eddie Ferrer, vítima de um aneurisma.

No dia em que este faria 45 anos, Zulmira fez questão de lhe dedicar umas sentidas palavras na sua página de Instagram.

"Eu daria tudo, tudo, para te poder abraçar mais uma vez. Para te olhar nos olhos e dizer-te o quanto te amo, o quanto me fazes falta todos os dias. A tua partida foi como uma ferida no meu peito que nunca mais sarou. Há dores que o tempo não leva… apenas ensina a carregar. E esta é uma delas. A dor de uma mãe que perdeu um pedaço de si.

[...] Eduardo, foste e serás sempre o meu maior orgulho. A tua ausência pesa, mas o teu amor vive em mim. As saudades são tantas, tão fundas, tão constantes… que às vezes parece que o meu coração chora em silêncio só por te procurar. Hoje, no teu aniversário, não celebro a tua ausência. Celebro a tua existência. Celebro o privilégio de ser tua mãe. Onde quer que estejas, espero que ouças as minhas palavras. Espero que saibas que continuo a amar-te todos os dias. E que nunca, nunca deixarás de viver em mim", escreveu Zulmira.

