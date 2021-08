Carlos Samora, primo de Rogério Samora, continua a atualizar as informações sobre o estado de saúde do ator no Facebook.

Ainda esta segunda-feira, o familiar voltou a dar uso à rede social para deixar uma nova mensagem. "Hoje foi mais um dia de dose dupla por uma boa causa. O Rogério precisa da força de todos, só assim consegue acordar e voltar a estar connosco", começou por escrever.

De seguida, explicou que a equipa médica que está a acompanhar o ator disse que o mesmo continua, ao 41.º dia de internamento, "estável e com prognóstico reservado". "Mas continuamos a acreditar, um dia de cada vez", rematou.

Recorde-se que Rogério Samora encontra-se hospitalizado desde o passado mês de julho, quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC.

Leia Também: Familiar de Rogério Samora faz nova atualização sobre saúde do ator