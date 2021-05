Foi durante a inauguração da exposição 'Retratos Contados de Ruy de Carvalho' na Casa do Artista que o Fama ao Minuto esteve à conversa com Paula Marcelo. A atriz acabou por falar de Maria João Abreu, que continua hospitalizada.

Desejosa de ver a colega “recuperada”, Paula destacou: “O que lhe aconteceu faz-nos refletir que não somos nada. E que temos de nos preocupar muito mais com o ser do que com o ter. Temos de viver”.

Recorde-se que Maria João Abreu estava no camarim das gravações da novela 'A Serra’, da SIC, quando se sentiu mal. A atriz foi logo socorrida pelo colega José Mata, que também integra o elenco da trama televisiva.

Neste momento, continua internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Segundo o ator João Carvalho, Maria João tinha “dois aneurismas”.

Com o mundo ainda a tentar travar a pandemia, Paula Marcelo partilhou as várias fases pelas quais passou especialmente no último ano, marcado pela chegada da Covid-19 a Portugal.

Inicialmente, conta, “viveu uma descrença total”. “Achei que isto não nos estava a acontecer, que era um pesadelo. Depois meti mãos à obra e comecei por pintar, remodelar, fazer tudo e mais alguma coisa que nós andamos sempre a empurrar”, lembrou.

Mas não ficou por aqui e confessou que a “desmotivação total” acabou por voltar de seguida. “Porque vimos que as coisas estavam a ficar complicadas. Depois vinha um projeto, fazíamos, e depois ficava a meio… Senti a tirarem-me o tapete várias vezes dos pés”, desabafou.

Atualmente, depois do fim do Estado de Emergência e com Portugal já quase totalmente desconfinado, a atriz partilhou que está “numa fase em que tem muita vontade de fazer [novos trabalhos], mas ao mesmo tempo [está a] sentir um cansaço e medo”.

“É como se um carro estivesse parado muito tempo e depois o motor não quer arrancar. Vamos tentando, tentando, tentando… Estou nessa fase ainda”, acrescentou.

Neste 2021, Paula Marcelo tem em mãos a peça ‘Janela de Aluguer’, com Rosa Villa, “que está estipulada para tournée". “E tenho feito muitos cursos online que era uma coisa que era impensável. Tenho feito horas e horas de cursos online”, completou.

