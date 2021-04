Paula Marcelo foi convidada de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 1 de abril, para uma conversa que não fugiu à paixão da sua vida: a representação. Afastada do pequeno ecrã há algum tempo, a artista falou abertamente sobre a vontade de voltar.

"A televisão dá-nos uma estabilidade [financeira] que o teatro não dá", afirmou, confessando que tem saudades de fazer televisão.

"Mas não tenho conhecimentos suficientes para ter acesso aos castings", lamentou.

Devido à crise consequente da Covid-19, a atriz encontra-se numa situação delicada, à semelhança da maioria da classe artística, mas afirmou que não tem medo de "recomeçar do zero" noutra área. "Ainda não recomecei noutra atividade porque estão todas fechadas. Não posso viver só do teatro. Não tenho medo de nada, já estive atrás de balcões", frisou.

Questionada se gostava de ter um negócio próprio, a atriz negou. Paula Marcelo confessou que por ter cuidado do ex-companheiro, Camilo de Oliveira, perdeu a oportunidade de desfrutar da vida. Atualmente casada com Jorge Lopes, quer uma ocupação profissional que não lhe roube tempo de qualidade.

