Notoriamente abalado com toda a situação que está a viver com a internação da ex-mulher e mãe dos dois filhos mais velhos, José Raposo destacou junto do Fama ao Minuto que este é um momento “muito complicado”.

“É um momento muito difícil para toda a gente, não só para nós, as pessoas mais próximas, como para todo o Portugal, acho eu. A Maria João é uma atriz muito amada por todos. É uma situação muito complicada”, começou por dizer, sem esquecer da onda de carinho que a família tem recebido nesta altura difícil.

“Estamos todos a fazer uma grande força para que ela rapidamente melhore e venha para ao pé de nós”, afirmou, realçando que está neste momento junto dos filhos mais velhos, Ricardo e Miguel Raposo, a apoiá-los nesta fase delicada.

“É um momento complicado para mim e estou acima de tudo a apoiar os meus filhos que estão a passar um momento muito complicado”, disse.

Sobre a filha mais nova Lua, de dois anos, fruto do casamento com Sara Barradas, José Raposo apenas disse que a menina “está numa idade que ainda não tem noção, obviamente, do que é que se está a passar”. “Amo muito os meus três filhos e estarei incondicionalmente sempre ao lado deles em qualquer situação, e esta é especificamente complicada”, completou.

De recordar que José Raposo e Maria João Abreu estavam juntos a gravar 'Patrões Fora' e neste momento a SIC decidiu parar as gravações da sitcom. “Ainda não sei o que é que vai acontecer”, partilhou.

Também João de Carvalho, que está a gravar a novela 'A Serra' com Maria João Abreu, conversou com a imprensa e falou sobre o estado de saúde da atriz.

