Jorge Gabriel encontra-se a cumprir a medida de isolamento social após ter estado em contacto com uma pessoa infetada pelo novo coronavírus durante a viagem a Porto Santo. Depois testar negativo e como forma de descansar o público, o apresentador publicou um vídeo no Instagram no qual afirma que "está bem".

"Tenho de vos dizer que estou profundamente emocionado, não só com as chamadas telefónicas que tenho recebido, mas também com a atitude de pessoas amigas", começou por dizer.

E foi então que revelou que várias personalidades, de entre as quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se mostraram preocupadas e solidárias com o seu estado de saúde.

"Não que isto seja alguma vaidade, mas o Presidente da República fez questão de saber como é que estava. O presidente do Conselho de Administração da RTP a mesma coisa. Muitos anónimos. Isso é inesquecível", frisou.

Vale referir que a mulher, Filipa Gameiro, e as filhas mais velhas do apresentador - Madalena, de 17 anos, e Mariana, de 20 - estão infetadas com Covid-19, mas Jorge Gabriel garante que "estão bem", uma vez que continuam assintomáticas. Já o filho mais novo, Pedro, de três anos, testou negativo.

