A mulher de Jorge Gabriel, Filipa Gameiro, e as filhas Madalena, de 17 anos, e Mariana, de 20 anos, estão infetadas com o novo coronavírus, confirmou o apresentador a vários meios de comunicação social, fazendo ainda saber que nenhuma delas apresenta sintomas. Já o próprio e o filho mais novo, Pedro, de três anos testaram negativo.

Recorde-se que Jorge Gabriel e a família estão em isolamento depois de terem estado em contacto com uma pessoa infetada. Trata-se, de resto, de uma amiga com quem passaram férias no Porto Santo, Madeira, como Jorge Gabriel relatou nas redes sociais.

Esta quarta-feira, dia 26, o Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE) confirmou à agência Lusa que três dos 18 contactos da mulher infetada testarampositivo.

Ora, a avaliar pelas mais recentes informações avançadas por Jorge Gabriel, tratar-se-ão da mulher e filhas do apresentador.

