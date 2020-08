Após ter sido anunciado pela RTP que Jorge Gabriel estaria as próximas duas semanas de quarentena por ter estado em contacto com uma pessoa infetada com a Covid-19, o apresentador recorreu às suas redes sociais para fazer um esclarecimento público sobre o tema.

"Estou ótimo, sem problema algum. Estou em casa, em Lisboa. Estou até com um teste feito ontem, em Setúbal. Teste esse que deu negativo. Porém, isto não quer dizer que eu não tenha já contraído a Covid-19 e é exatamente por causa disso que estou em casa durante as próximas duas semanas, pelo facto de o teste não conseguir dar uma resposta 100% real aos dias anteriores que vivi", começou por justificar, passando depois a explicar de que forma se deu o seu contacto com a referida pessoa que já confirmou estar infetada com o vírus.

Trata-se de uma amiga com quem a família do apresentador teve contacto durante as férias recentes no Porto Santo, na ilha da Madeira.

De acordo com o relato de Jorge Gabriel, a sua amiga já estava "adoentada" no Porto Santo e viu a sua condição de saúde ficar pior a cada dia que passava na ilha. Ainda assim, apesar dos sintomas, esta viajou para Lisboa e apenas no regresso, por "não se sentir melhor", resolveu fazer o teste ao novo coronavírus. O resultado foi positivo.

Os fãs do apresentador não gostaram de saber que a sua amiga viajou para Lisboa tendo conhecimento de que apresentava sintomas da doença e optando por não realizar o teste na Madeira... e as críticas não se fizeram tardar.

"Irresponsável a sua amiga", aponta uma internauta. "Não foi uma atitude responsável por parte da sua amiga ter viajado com suspeitas e sintomas, colocando em risco muitas mais pessoas", lamenta um outro seguidor.

"Realmente não entendo e é pela irresponsabilidade da sua amiga que os contágios não param", pode ainda ler-se entre os muitos comentários que criticam a postura da amiga de Jorge Gabriel.

Ver essa foto no

Instagram covid 19 Uma publicação compartilhada por Jorge Gabriel (@jorgegabrielpt) em 25 de Ago, 2020 às 12:50 PDT

Recorde-se que, além da família de Jorge Gabriel, há ainda uma outra família em quarentena por ter estado em contacto com a pessoa infetada com Covid-19. No total, existem 14 pessoas em quarentena.

Leia Também: Jorge Gabriel em quarentena após contacto com infetado com Covid-19