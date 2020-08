Jorge Gabriel não estará nos próximos dias ao comando do programa da manhã da RTP. Apesar de já ter terminado as suas férias, o apresentador encontra-se em período de quarentena por ter estado em contacto com uma pessoa infetada com a Covid-19.

"O apresentador Jorge Gabriel encontra-se a partir de hoje a cumprir um período de quarentena devido ao facto de ter estado em contacto, no Porto Santo, com uma pessoa a quem foi diagnosticada a Covid-19", informa a RTP em comunicado enviado à imprensa.

"O apresentador encontra-se bem e não tem qualquer sintoma, apenas se encontra a cumprir as normas emanadas pela DGS", garante ainda a mesma nota.

Recorde-se que Jorge Gabriel esteve de férias no Porto Santo na companhia da mulher e dos filhos de ambos.

