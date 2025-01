No final da semana passada, numa homenagem aos Reis Magos, Jorge Gabriel caracterizou-se de Rei Baltazar no 'Praça da Alegria', tendo surgido com a cara pintada, o que "gerou desconforto em alguns telespectadores".

Assim sendo, na manhã desta segunda-feira, dia 13 de janeiro, Jorge Gabriel e a também apresentadora Sónia Araújo leram um comunicado da direção de programas da RTP.

"Reconhecemos que esta situação não devia ter acontecido e, pelo facto, pedimos desculpa", disse Jorge Gabriel depois de Sónia Araújo ter introduzido o tema.

"Em momento algum, o 'Praça da Alegria' teve a intenção de ofender a sensibilidade dos nossos telespectadores", acrescentou Sónia Araújo. "O 'Praça da Alegria' continuará a ser um espaço inclusivo e de respeito pelo nosso público", concluiu Jorge Gabriel.

