A polémica estalou quando funcionários e ex-funcionários falaram com a Rolling Stone sobre o alegado "ambiente de trabalho tóxico" nos bastidores do talkshow 'The Tonight Show', alegadamente criado pelo apresentador. As acusações levaram Jimmy Fallon a pedir desculpa à equipa.

"É constrangedor e sinto-me muito mal. Peço desculpa se vos envergonhei, à vossa família e amigos... Sinto-me tão mal que nem consigo explicar", terá dito Jimmy Fallon numa reunião virtual na noite de quinta-feira, como contou a equipa presente à Variety e à Rolling Stone.

"Quero que este programa seja divertido, deve ser inclusivo, engraçado, deve ser o melhor programa, com as melhores pessoas", acrescentou.

Sublinhe-se que dois atuais e 14 ex-funcionários do 'The Tonight Show', apresentado por Jimmy Fallon, falaram sobre o alegado "ambiente de trabalho tóxico" que viveram no talkshow noturno, numa denúncia exposta pela revista Rolling Stone. Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato por medo de retaliação, afirmaram à revista que as "explosões" de Fallon afetaram seriamente a sua saúde mental, levando a pesadelos, queda de cabelo e diminuição de peso, entre outros.

As acusações feitas a Fallon parecem ecoar o caso de Ellen DeGeneres, que acabou mesmo por perder o programa depois de uma sucessão de acusações por parte de funcionários e ex-funcionários.

De referir que atualmente o programa está parado devido às greves dos argumentistas e atores de hollywood. Entretanto, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers e John Oliver juntaram-se para um podcast, 'Strike Force Five', de apoio às referidas greves.

