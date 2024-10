A rainha Isabel II tinha uma ligação especial com a família, mas havia um membro em particular de quem era mais próxima: a neta Louise Windsor.

"Sempre houve uma ligação especial entre a rainha e Louise, porque a Louise era a neta mais nova", revelou o editor da revista Majesty à Hello!.

"Havia uma diferença de idades entre a Louise e os primos, e nos primeiros anos de vida teve vários problemas de saúde", realçou.

"Por isso, acho que a Louise era muito acarinhada pela rainha e pelo príncipe de Edimburgo", completa.

Louise, de 20 anos, filha do príncipe Eduardo e de Sophie, teve a oportunidade de passar muito tempo com os avós, mais do que os primos, conforme ainda foi destacado.

Uma das paixões que Louise herdou dos avós foi pela arte equestre, nomeadamente pela condução de carruagens.

