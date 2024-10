O antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, revelou que a rainha Isabel II lutou contra um cancro nos ossos nos seus últimos dias de vida.

Johnson, de 60 anos, falou do relacionamento que manteve com a monarca no seu novo livro de memórias - 'Unleashes', detalhando o último encontro dos dois no Castelo de Balmoral em setembro de 2022, apenas dias antes desta morrer.

"Sabia há um ano ou mais que ela tinha um tipo de cancro nos ossos e que os médicos estavam preocupados que ela a qualquer momento tivesse um rápido declínio", descreve, conforme avança o Daily Mail.

Antes da reunião, Johnson conta que o secretário privado de Isabel II, Edward Young, o avisou que a saúde desta "tinha piorado bastante no verão".

"Ela parecia pálida e mais parada, tinha nódoas negras nas mãos e nos pulsos, provavelmente do soro ou das injeções", escreveu.

"Mas a mente dela - como o Edward disse - contrastava com a sua saúde, e de vez em quando ainda me brindava com um sorriso", sublinha.

Ainda segundo Boris, a rainha já saberia desde o verão que seriam os seus últimos dias de vida, mas que estava determinada em cumprir o seu dever e garantir uma "transição ordeira e pacífica" do poder para Liz Truss.

