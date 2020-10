O ambiente é de festa em casa de Pedro Fernandes. Isto porque o filho mais novo completa oito anos, esta terça-feira, dia 21 de outubro.

Uma data celebrada com uma festa temática, como o pai 'babado' mostrou aos seguidores da sua página de Instagram.

"Felizmente que aqui só estamos inundados de alegria e debaixo de água porque o Martim quis uma festa do Spongebob! O meu pequenino já tem oito anos. É a pessoa que mais me faz rir no mundo, com uma esperteza e uma inteligência que todos os dias me surpreendem. É por ele e pelo irmão que luto todos os dias. Como os meus pais lutaram por mim. É o maior amor do mundo", escreveu na legenda das imagens que mostram o bolo de aniversário do menino.

Recorde-se que o apresentador e a mulher, Rita Fernandes, são ainda pais de Tomás.

Leia Também: Pedro Fernandes e as surpresas de aniversário. "Obrigado a todos"