Pedro Fernandes está a ser 'inundado' de carinho esta sexta-feira, 16 de outubro, dia em que completa 42 anos. Uma data que começou a ser celebrada desde cedo, como o apresentador destacou no Intagram.

"Tão cedo e já não tenho mãos a medir para responder a tantas mensagens de carinho. Muito obrigado a todos. Gosto de fazer anos porque gosto de celebrar a vida e fico feliz por ver a minha 'família' de amigos a crescer todos os anos. Só assim faz sentido", começou por escrever na rede social, mostrando aos seguidores aquele que foi o "segundo bolo do dia".

"O primeiro bolo dia, feito pela Mariana Alvim, não durou o suficiente para ser fotografado de óptimo que estava. Este já é o segundo, feito pelo meu irmão Chef Kiko com cascas de banana. O terço de bolo que está cortado representa 1/3 dos alimentos do mundo que são desperdiçados e 40% desse desperdício é feito nas nossas casas. Pensem nisso na próxima festa de aniversário pós-Covid", acrescentou.

Horas depois, Pedro Fernandes voltou a recorrer ao Instagram para mostrar mais uma surpresa e agradecer de novo todo o carinho. "Bolo n.°3! Este feito pela querida esposa. Já vos digo qual foi o melhor do dia. Obrigado a todos pelas mensagens. O vosso calor chegou cá. Espero que no próximo ano possamos todos festejar os aniversários com o dobro da alegria e sem limite de convidados", disse.

