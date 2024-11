Scarlett Johansson levou alguma sofisticação ao 'Live with Kelly & Mark'. A atriz foi vista a chegar ao talk show com um look que fez com que não passasse despercebida.

A atriz - que completou 40 anos no dia 22 de novembro - vestiu um conjunto composto por calças, camisola de gola alta e ainda um blazer, todas as peças dentro de tons cobre, uns sapatos de salto alto pretos e ainda uma mala Prada bege.

Veja o visual de Scarlett Johansson nas imagens disponíveis na galeria.

